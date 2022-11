Este exjugador de la NFL admite haber jugado habitualmente a la ruleta rusa y asegura que no murió porque fue "bendecido"

Se trata de Herschel Walker, exjugador de los Dallas Cowboys Ahora está inmerso en su carrera política

Herschel Walker, mítico jugador de la NFL de los Dallas Cowboys, Minnesota Vikings, New York Giants y Philadelphia Eagles, se ha reconvertido en político, concretamente quiere ser senador de la NFL, pero ha tenido un pasado bastante complicado de acuerdo con lo que revela Radar Online.

Así, ha asegurado que jugaba habitualmente a la Ruleta Rusa. Esto es un juego con un revolver en el que compiten dos personas. Se mete una bala y se da la vuelta al tambor para posteriormente apretar el gatillo hasta que uno de los dos muere. El asegura que no murió haciéndolo ya que fue "bendecido" durante toda su vida.

Así, el candidato al Senado de los Estados Unidos ha explicado cómo funciona la cuestión: "Me refiero a la Ruleta Rusa. La gente dice que trato de matarme, pero yo les digo que no, porque va en contra de todo en lo que creo. Si tu vienes a mi casa y me quieres desafiar a algo, tienes que ser lo suficientemente valiente como para apretar el gatillo. Poner una bala en el revolver y girarlo. La gente pensaría que estoy loco por coger un arma y ponérmela en la cabeza".

Sus motivos para asegurar que no ha muerto al hacerlo tienen que ver con que "Simplemente estoy bendecido, he estado bendecido toda mi vida", motivo por el que nunca se ha disparado en la cabeza jugando a este peligrosísimo juego.