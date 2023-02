¿Existió realmente un romance secreto entre Maradona y Ana Obregón?

Un amigo del futbolista, Omar Suárez, asegura que Maradona se lo dijo "No sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba", habría dicho el argentino

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, pero a pesar del fallecimiento, son muchos los que hablan del conocido futbolista. Entre ellos, Omar Suárez, amigo del argentino que ha participado en Sálvame para explicar una anécdota que sobrevuela en el aire desde hace años. ¿Es cierto que Maradona y Ana Obregón mantuvieron en algún momento algún tipo de relación secreta?

Según Omar, el futbolista le habría dicho: "no sabes lo linda que es esa mujer y lo bien que besaba (...). Uf, no sabes lo que era, tremenda. Me quedó siempre por la belleza de la mujer". Añadía, además, que esta actitud de Maradona no era nueva: "algo de esto se había hablado. Le gustaban todas, y todas querían estar con él".

Pipi Estrada, presente en plató, añadió que el argentino llegó a España por primera vez teniendo "en la cabeza a tres mujeres (...). Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron, culminó su deseo y su fantasía".

Ambos se conocieron después de un viaje de la actriz y bióloga a Barcelona. Tuvieron un pequeño percance y así finalizó esta corta historia que, si bien no habría sido de amor, si lo habría sido de pasión.