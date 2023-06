Una exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ve obligada a pasar por quirófano: "Estoy cagada"

El programa está preparando la séptima edición del reality show Una exparticipante de la segunda edición ha comentado que tiene que ser intervenida

La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Melodie Peñalver participó en la segunda edición del formato. A día de hoy es influencer con más de 770.000 seguidores y se muestra activa en su día a día. La de Elche hace diferentes colaboraciones con firmas de cosmética o moda.

En sus stories explicó que tiene que pasar por quirófano tras sentir un fuerte dolor en la zona del pecho. Melodie se sometió hace ocho años a una operación estética para aumentar el tamaño de su busto, pero tras el dolor, tendrá que volver a ser intervenida, aunque tiene bastante miedo: "Estoy cagada".

"No estoy cien por cien contenta y quiero aprovechar para cambiarme el tamaño. Cuando hablo sobre cambiar el tamaño no me refiero a cambiar por un tamaño más grande ni mucho menos. Todo lo contrario; más pequeño y más natural. Y si lo hago es porque tendría que cambiar las prótesis sí o sí", ha escrito.

Aun así, la exparticipante del reality ha explicado que se ha hecho una resonancia, y que el lunes tendrá los resultados y podrá explicar todo mejor a sus seguidores.