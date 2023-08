Un excompañero de colegio de Daniel Sancho no se sorprende del asesinato: "A uno le tenía frito"

El joven asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta El crimen se cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Ahora, un excompañero de colegio del joven ha explicado en 'Código 10' que nadie se sorprende de lo ocurrido: "Nos sorprendió y flipamos con que se viese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío".

El testimonio ha definido a Daniel como "narcicista y arrogante", y ha comentado que desde pequeño se veía que podía hacer lo que quisiera, "que no iba a tener consecuencias" debido a su posición social.

El antiguo compañero del chef ha explicado que en el colegio ya "la liaba, se ponía en modo bueno" y que al ver las declaraciones, le recuerda a años anteriores: "He visto sus declaraciones y me recuerda mucho al colegio. En el colegio podía liarla y hacer lo mismo que está haciendo".

Respecto a la relación que mantenía con los profesores, el testimonio ha comentado que Sancho "era el que más se pasaba con ellos". En cuanto a sus compañeros, ha declarado que era depende de la persona, aunque "si te veía más débil o algo así, iba a por ti". El excompañero de Daniel ha dado un ejemplo: "En la clase había dos chicos que tenían hermanos homosexuales y les soltaba comentarios respecto a ellos. A uno de ellos le tenía frito".