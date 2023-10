El exabogado de Daniel Sancho vaticina la pena de muerte "si no cambian de estrategia"

El joven de 29 años se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia El chef confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia. El joven de 29 años confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto.

Han pasado ya dos meses del suceso y la noticia se encuentra en el foco mediático. Tras investigar el móvil del chef y encontrar amenazas por parte del fallecido, la policía tailandesa está segura de que fue un asesinato premeditado, por lo que las autoridades estudian pedir la pena de muerte para el joven.

Uno de los tres jueces que llevan el caso explicó que el juicio podría celebrarse dentro de dos meses "como pronto", aunque el proceso podría alargarse si existen más pruebas. Marco García Montes, el abogado de Daniel, y todo su equipo está trabajando para intentar rebajar la condena lo máximo posible.

Hasta hace unos días, Khun Anan, formaba parte de la defensa de Sancho, pero en una entrevista a 'Semana' ha declarado que fue él quien renunció a seguir defendiendo al joven. Desde el principio forjó una buena relación con el chef, pero más tarde, el joven dio un cambio drástico que no le gustó nada: "Fue durante los encuentros con sus familiares cuando Daniel cambió de parecer" y le citó porque tenía un "guion preparado para él", algo a lo que el tailandés se negó a seguir.

Ahora, el letrado ha explicado que no predice un buen futuro para Daniel: "Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí". Además, ha comentado que el abogado español no le está favoreciendo en su defensa: "El abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo, intentando dañar mi reputación".

Khun Anan ha declarado que, pese a su ruptura con la familia, le preocupa el futuro de Sancho: "La única preocupación que tengo ahora es que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital".