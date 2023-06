La exnovia de Jesé revela impactantes infidelidades a Aurah: "No te cortas y te graban"

La canaria ha empleado las redes sociales para lanzar un nuevo puñal al futbolista Tienen dos hijos en común, fruto de su ya lejana relación

La tensión entre Jesé Rodríguez y su ex pareja, Melody Santana, sigue en aumento después de casi una década de separación. En esta ocasión, la canaria ha recurrido a las redes sociales para revelar las presuntas infidelidades del futbolista de la Sampdoria a su actual pareja, Aurah Ruiz.

A través de sus historias de Instagram, Melody Santana no ha dudado en lanzar duras acusaciones contra Jesé, cuestionando sus valores y su comportamiento. "¿Hablas de valores? Los tuyos sí que están por el suelo, porque yo al menos me doy a respetar. No le hago daño a nadie. Sé ser feliz sin una pareja al lado, aplícate esa lección. Porque la verdadera felicidad está en uno mismo", expresó la joven, dejando clara su postura.

Además, Melody Santana afirmó tener pruebas de las supuestas infidelidades de Jesé, asegurando haber presenciado situaciones comprometedoras con sus propios ojos. "Tú tienes pareja ¿y los valores dónde están? porque los cuernos son varios y a mí me constan, porque he visto con mis ojos ciertas cosas porque como no te cortas pues la gente te ve y te graba. Así que hazme el favor y de mí ni mu, que mucho más valor me doy segurísimo, gracias por tus palabras", sentenció la ex pareja.

La guerra mediática entre Jesé Rodríguez y Melody Santana parece estar lejos de terminar, dejando en evidencia las tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos. Mientras tanto, el futbolista continúa con su vida personal y sus nuevas relaciones, manteniendo una relación actual con Aurah Ruiz.