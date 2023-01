Juan Carlos jugó entre 1998 y 2002 en el F.C. Barcelona Diferentes lesiones le obligaron a retirarse de la carrera futbolística

First Dates nos tenía preparado ayer una sorpresa que ningún culé se habría imaginado: Juan Carlos se presentó como un marmolista de 39 años que acudía al restaurante del amor para encontrar la mujer de su vida.

Eso sí, su historial romántico era, cuanto menos, llamativo: casi 25 años con una única pareja. ¿El giro de guion? Además de ser marmolista en el presente, este hombre fue jugador del F.C. Barcelona entre los años 1998 y 2002.

Los primeros momentos de su cita con María Gabriela fueron interesantes: esta venezolana quería encontrar "a un chico como Gerard Piqué", y aunque Juan Carlos está retirado por una serie de lesiones, el tick de futbolista lo cumplía con creces.

Este ex futbolista del F.C. Barcelona participa en First Dates, con un final inesperado | Sport

La cita se desarrolló sin incidentes, e incluso todo apuntaba a un final feliz en el que ambos se daban una segunda oportunidad, pero cuando el ex jugador del F.C. Barcelona habló sobre su familia...

Juan Carlos explicó que estaba divorciado y era padre de tres hijos, algo que no convenció a una María Gabriela que decidió echar todo por tierra y no conceder una segunda cita a su particular Gerard Piqué.