Un ex concursante de 'La isla de las tentaciones' desvela su terrible adicción

Ha decidido hablar sobre la dependencia que sufrió hace unos años Al parecer, el programa fue una de las claves para dejar atrás su adicción

La adicción a las drogas es un problema que afecta a una gran parte de la juventud española, algo que no suele verse reflejado en televisión debido a sus numerosos filtros. A pesar de ello, uno de los ex concursantes de La isla de las tentaciones ha querido aprovechar su fama para hablar sobre sus problemas de adicción.

Lester Duque participó en la segunda edición de La isla de las tentaciones junto a su pareja de 11 años, Marta Peñate. A pesar de ser la pareja más longeva que ha habido en la isla, no les fue nada bien, ya que, al terminar el programa, habían roto. Dicho esto, no todo, fue malo para el exconcursante, quien conoció a Patricia, que se ha convertido en la que parece ser la mujer de su vida.

Además de lo anterior, la experiencia que vivió en La isla de las tentaciones también le sirvió para dejar atrás sus problemas de adicción. Lester ha señalado que tuvo problemas con las drogas, que pensaba que nunca le contaría a nadie, pero ahora ha confesado su adicción. “Tuve una adicción muy grande en el pasado, no en el presente, gracias a Dios… Consumía porros”, afirmaba el canario.

Tal y como ha relatado, su adicción comenzó cuando era bastante joven, cuando un amigo le ofreció drogas por primera vez: “Uno de mis amigos me dice: ‘Mira lo que tengo. Esto es para fumar’. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Mi amigo se lio un porro y me dijo: ‘¿Quieres probar?’. Yo le di una calada y casi me asfixié”. Según cuenta, él y su compañero se volvieron adictos a la sustancia y terminaron fumando Marihuana a todas horas.

Según afirma el canario, su llegada a la isla marcó un antes y un después en su adicción: “Es verdad que cuesta porque a mí me costó… Mi último porro me lo fumé el mismo día que entré al reality. También es cierto que no me fue tan difícil dejar de fumar porque estaba en un ambiente totalmente diferente a mi día a día”.