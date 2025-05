Una película de la estrella del cine francés y una adaptación de Milena Busquets, entre los estrenos de cine de la semana

'Enemigos' es la última apuesta para la taquilla del cine español, en perfecto estado de forma si se cuentan las novedades que aporta. Hasta cinco nuevas películas hechas en España llegarán a unos cines en los que podrá verse el último trabajo, como director y actor, de la estrella francesa Daniel Auteuil. Se titula 'Presunción de inocencia' y es un 'thriller' sobre una historia real, la de un abogado defensor al que se le remueven todos los pilares de su vocación. A las salas llegará también, tras haber dejado un gran sabor de boca en el Festival de Málaga, 'Una quinta portuguesa'.

Los estrenos del 9 de mayo en los cines son los siguientes:

'Enemigos'

Dos actores en la veintena, figuras prometedoras de la interpretación, como Christian Checa (visto en 'En los márgenes', por la que fue nominado al Goya al mejor actor revelación) y Hugo Welzel ('El hijo zurdo') protagonizan esta historia a ritmo de rap que parte de un caso de acoso, el de 'El rubio' (Welzel) a Chimo (Checa), y que atraviesa luego un giro del destino que transforma la trama. David Valero dirige esta cinta localizada en varios barrios y zonas de Alicante en la que la banda sonora juega un papel determinante, como factor argumental y recurso de estilo.

'Presunción de inocencia'

Ganador del César al mejor actor, de la Palma de Oro del Festival de Cannes, de un BAFTA del cine británico, Daniel Auteuil es una estrella de la escena francesa, no solo del cine, y sus trabajos suelen suscitar seguimiento e interés en el país vecino. Su nueva incursión como director y actor es este thriller sobre el caso de un tipo acusado de haber asesinado a su mujer y del abogado que asume su defensa (Auteuil). El desarrollo de la investigación removerá los principios del letrado y sorprenderán al público espectador; no es casual que esté cosechando alta recaudación en Francia y en Italia.

'Una quinta portuguesa'

Tras 'Vasil', la cineasta Avelina Prat vuelve a ofrecer un trabajo sutil y refinado sobre las emociones humanas, ahora sobre la necesidad de la ilusión a través de la suplantación de la identidad de otra persona. Es lo que hace el personaje de Manolo Solo en una quinta exuberante y elegantísima de Portugal, cuya propietaria (María de Medeiros) esconde también secretos vitales y sentimientos profundos. Las vidas de ambos cambiarán.

'Nuestra querida profesora'

Documental dirigido por la austriaca Ruth Beckermann ('El Caso Kurt Waldheim'), quien durante tres años acompañó a una profesora de origen turco en la escuela de educación primaria más grande de Viena, en el distrito de Favoriten, en donde la mitad de la población es de origen extranjero. El documental se convierte, así, en una reflexión sobre el estado de la educación primaria en Europa y de la integración en el modelo de los hijos e hijas de padres migrantes.

'También esto pasará'

Nueva entrega del cine español, esta de la cineasta María Ripoll a partir de la novela, titulada igual, de Milena Busquets. Marina Salas protagoniza una historia, en cuyo reparto aparecen Carlos Cuevas (visto en 'El 47') y Susi Sánchez ('Cinco lobitos'), que incurre en el duelo, el de Blanca, quien decide refugiarse en Cadaqués tras el fallecimiento de su madre. Maria Rodés compone la música.

'El cielo de los animales'

El cine de Santi Amodeo es inclasificable, como enseñó en películas como 'Las gentiles', 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' o 'El factor Pilgrim', su ópera prima, hecha con Alberto Rodríguez. Y lo demuestra nuevamente, ahora, con este trabajo basado en los relatos del escritor estadounidense David James Poissant. La pérdida, sobre todo cómo convivir con ella, une las tramas de una película cuyo reparto encabezan Raúl Arévalo, Manolo Solo, Jesús Carroza y Paula Díaz.

'La llegada del hijo'

Escrita y dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato, protagonizada por Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández, es la historia de Sofía y de su hijo, reunidos en casa tras pasar éste un largo tiempo en prisión. Las verdades del pasado pondrán a prueba la convivencia y la relación futura entre ambos.

'Tierras perdidas'

Vuelven Paul W.S. Anderson, responsable de la saga 'Resident Evil', y Milla Jovovich para contar una aventura basada en el relato corto 'In the lost lands', extraído de un libro de George R. R. Martin, el creador de 'Juego de tronos', y otros autores, publicado en 1982. Una reina que anhela el amor envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las 'Tierras Perdidas' en busca del poder mágico que lo permita. Pero el viaje no será nada sencillo.

'Kaiju Nº 8. Misión de reconocimiento'

Película recopilatoria de la serie anime, primera temporada, a la que se suma el episodio 'El día libre de Hoshina'. Se trata de una adaptación del manga original creado por Naoya Matsumoto, sobre la vida de Kafka Hibino y su sueño de unirse a las Fuerzas Armadas.

'Erreplika'

Documental en euskera que se estrenó en la última edición del Festival de San Sebastián, donde consiguió una Mención Especial del Jurado del Premio Irizar al Cine Vasco. Escrito por Iñaki Sagastume, David Aguilar Iñigo y Pello Gutiérrez, y dirigida por éste, el documental se remite a la desaparición de la imagen de la virgen de Zikuñaga en 1979 para reflexionar sobre el poder de las ausencias sentimentales, sus vacíos y oquedades.

