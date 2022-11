La estrella de “Heartstopper”, Kit connor, obligada a aclarar su sexualidad por las críticas de sus fans

El actor tuvo que “salir del armario” asegurando que era bisexual tras una oleada de críticas de sus seguidores Todo porque fue visto de la mano con una mujer

‘Heartstopper’ es una serie bastante interesante a la hora de explorar la sexualidad de los adolescentes. Trata con increíble sensibilidad el proceso en el que una persona decide declarar públicamente cuál es su sexualidad. Por eso, se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix y ha encandilado a una gran cantidad de personas de todas edades y géneros.

Algunos seguidores de la serie no han parecido entender esto, ya que han lanzado una auténtica campaña contra Kit Connor, uno de los protagonistas, por haber sido visto de la mano con una mujer. El actor, ha tenido que aclarar que es bisexual para evitar seguir siendo acosado en las redes sociales por cometer queerbaiting, es decir, fingir que eres del movimiento LGTB para ganarte las simpatías del mismo.

“Soy bisexual, felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario”, explicaba el actor bastante enfadado.

La situación al final ha seguido escalando, cuando hace un tiempo ya aclaró su sexualidad de forma bastante clara “Estoy muy confiado con mi sexualidad, me siento cómodo, pero no me van las etiquetas y las cosas así”, aseguraba, dejando caer que su orientación era bastante abierta.