Estallan las hostilidades entre la familia Kardashian y Kanye West

El "Klan Kardashian" se encuentra en pie de guerra Kanye West acusó recientemente a Kim por cuestiones del pasado

Las hostilidades entre la familia Kardashian y Kanye West han vuelto a estallar. La familia se encuentra actualmente en un atolladero en el que parece que la relación entre ambos siempre está en una suerte de guerra fría en la que la situación parece precaria pero con una paz tranquila. Esto se ha acabado, ya que Kanye West acusa al "Klan" Kardashian de celebrar el cumpleaños de Psalm sin su presencia.

Así, ha lanzado a cabo un ataque a través de las redes sociales en las que acusa a la familia de evitar que vean a su familia. A lo que Khloé Kardashian ha contestado enérgicamente: "Ye, yo te quiero. No quiero hacer esto en las redes sociales pero no paras de traer los problemas aquí. Eres el padre de mis sobrinas, y estoy intentando ser respetuoso, pero por favor, deja de destruir a Kim y de usar a nuestra familia".

La contestación de Kanye West no se ha dejado esperar con un mensaje furibundo y totalmente público: "Tu estás mintiendo, sois mentirosos. Básicamente secuestrasteis a mi hija Chicago en su cumpleaños y ella recordará que su padre no estuvo ahí, hicisteis lo mismo con el cumpleaños de Psalm para que no estuviera para su cumpleaños y lo primero que veo son fotografías de la niña en internet. Además, debería ver a mi hija el 100% del tiempo, pero desde la separación me tengo que conformar con el 50%" sentenciaba en un claro mensaje de Instagram.

Así, el conflicto parece estar recrudeciéndose cada vez más.