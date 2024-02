¿Está esperando un hijo Alba Silva con Sergio Rico? Ella lo acaba de desmentir

Pese a la buena relación que siempre ha mantendio Alba Silva con la prensa, incluyendo la prensa del corazón, en estos momentos la creadora de contenido y pareja de Sergio Rico se encuentra profundamente dolida.

La revista ¡Hola! publicó esta mañana una noticia exclusiva en la que aseguraba que la pareja se encontraba esperando a un hijo, pero Alba Silva lo ha desmentido de forma categórica.

La revista especializada en el mundo del corazón abrió el miércoles 14 de febrero con esta gran exclusiva: la joven estaría esperando un bebñe junto al futbolista andaluz. Lo más sorprendente es que en la publicación aparecen incluso unas declaraciones de Alba Silva: "después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo, sobre todo para Sergio, que está emocionadísimo". También se expone que la pareja no ha querido compartir antes la noticia porque Alba habría sufrido un aborto meses atrás: "antes del accidente de Sergio perdimos un bebé. Ahora tenemos el miedo de que pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados".

Sin embargo, Alba Silva ha publicado una story en su Instagram en la que desmiente todo y acusa a la publicación de inventarse la información: "no he dado una noticia ni he dado una entrevista absolutamente a nadie. Todo medio que ponga palabras en mi boca que no he dicho se lo está inventando. Quién me conoce sabe que jamás contaría una noticia así a través de un medio de comunicación. Así que por favor, no creáis todo lo que leéis. No tengo nada que ver".

Si bien no desmiente el embarazo como tal, sí desmiente a la revista ¡Hola! y a las supuestas declaraciones que ella habría concedido.