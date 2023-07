La esperada reaparición de Rafa Mateo tras sus dos ictus: Así se encuentra

El que fuera concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ha logrado superar 2 ictus en menos de una semana

Rafa Mateo, quien fuera concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? en el pasado, fue noticia hace unos cuantos meses por sufrir dos ictus seguidos en menos de una semana. El joven, de 30 años y con un estilo de vida saludable, ha logrado superar sendos infartos cerebrales sin secuelas tal y cómo él mismo se ha encargado de explicar ahora a través de sus redes sociales:

"Gracias a Dios estoy sin ninguna secuela (...). Fue el mayor susto de mi vida. Sufrí dos ictus y perdí 15 kilos en el hospital. Quiero agradecer todos vuestros mensajes de apoyo. No me esperaba tantos. Gracias a Dios, y gracias a todos vosotros".

El joven Rafa Mateo se encuentra ahora desde el Casino de Montecarlo (Mónaco) disfrutando de su ostentoso modo de vida. Desde allí se ha comunicado con sus seguidores, explicando que no tenía absolutamente ni idea de que estaba sufriendo dos ictus hasta que el cuerpo se lo avisó: "las pruebas médicas me lo confirmaron (...). Todavía sigo en el juego".

Terelu Campos, en Sálvame, explicó poco despuiés de los dos accidentes cerebrovasculares isquémicos: "me parece que no es un desarrollo físico natural. Hay un uso de sustancias para acelerar la musculación. Hay organismos que lo toleran más y otros que lo toleran menos". De esto no se ha pronunciado en absoluto Rafa Mateo, ni antes ni ahora.