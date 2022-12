Este es el espectacular cambio de look de Héctor Bellerín

Héctor Bellerín dice adiós a su larga melena y da la bienvenida al rapado El jugador del FC Barcelona ha salido en unas fotografías totalmente rapado

El tuit de un usuario de la plataforma de Twitter ha hecho saltar todas las alarmas y poner los ojos ante el cambio estético del jugador Héctor Bellerín. El futbolista del conjunto azulgrana ha aparecido en las redes sociales con un cambio de look que afecta a su pelo. En el tuit que ha publicado el usuario “Ron con Kola” (@Ronel9911) se podía leer “Banda paso para informarles que Héctor Bellerín está en mi pueblito. Playa larga, Ciénaga de Zapata”. Añadía el usuario un corazón azul y otro rojo.

La publicación ya lleva casi 1.300 me gustas y ha recibido multitud de comentarios por parte de otros usuarios que han podido ver el gran cambio de Bellerín. ¿Qué se ha hecho exactamente? Nada menos que raparse la melena que presentaba desde que es jugador de fútbol. Junto a su pequeño bigote, el jugador siempre ha ido luciendo el pelo largo. Parece que esos días se acabaron y ahora ha reaparecido con un buen corte.

Banda paso para informarles que Héctor Bellerin está en mi pueblito

❤️💙 Playa larga,Ciénaga de Zapata pic.twitter.com/du6rGxTcYX — Ron con Kola (@ronel9911) 2 de diciembre de 2022

La verdad es que no le queda nada mal, aunque es cierto que acostumbrados a su largo cabello ahora se siente raro. Habrá que acostumbrarse, cosa que no tardaremos en hacer. Por el momento son las únicas imágenes disponibles de su nuevo look.