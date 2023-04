Mendy tendría una hija secreta con una mujer española

La mujer asegura que conoció al futbolista del Manchester City en Barcelona, en el año 2019 Confirma que "la atracción fue instantánea y mutua"

Una vez más, Benjamin Mendy es noticia en Reino Unido. En esta ocasión, no tiene relación con la acusación de delitos sexuales que recibió en 2021 y de la que fue finalmente absuelto a principios de 2023. Eso sí, no se puede negar que se ve envuelto en una nueva polémica, en este caso por Yolanda Agüera, una mujer española que asegura ser madre de su hija secreta.

El relato de Yolanda Agüera como madre soltera de la presunta hija secreta de Mendy

La joven ha hablado en una entrevista para The Sun: "los tres últimos años como madre soltera han sido duros", ha empezado diciendo, narrando con todo lujo de detalles cómo es el proceso sin un padre al lado: "desde que mi hija empezó la guardería este año he tenido un poco más de libertad para buscar trabajo, pero tengo que centrarme en trabajos que me permitan adaptarme a sus horarios".

Benjamin Mendy le estaría pagando una especie de prestación mensual, pero supera por poco los 400 euros, por lo que se le queda corta: "el dinero que paga Ben me ayuda, pero me preocupa cómo voy a llegar a final de mes y que a nuestra hija no le falte de nada". Sus problemas económicos derivan de una hipoteca de más de 600 euros, además "de los pocos ahorros que tengo". Menos mal que tiene la ayuda de sus padres, quienes se encargan de que no les falte de nada ni a ella ni a la pequeña.

¿Y cómo se habrían conocido Mendy y Yolanda? En el Hotel W de Barcelona en julio de 2019: "la atracción fue instantánea y mutua. Había música en la terraza y después de bailar me sentó en su regazo y nos besamos. Mi amiga me dijo que era futbolista, porque yo no tenía ni idea de quién era cuando nos conocimos".