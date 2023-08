Lo que esconde la relación de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

El joven asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta El crimen se cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Ahora, un amigo íntimo "desde la infancia" del chef ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que ha asegurado que sigue "sin dar crédito a todo lo que está pasando": "Aquí hay mucho más... Podría haber mucho dinero de por medio, pero no hablamos de cantidades pequeñas, como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel. Estamos hablando de grandes cantidades".

El testimonio ha explicado que Daniel "no es homosexual" y que "su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo" de lo que piensan. Además, ha añadido que varias personas de su entorno sospechan que hay algo oscuro detrás de la historia: "Por lo que sabemos podría terminar con un problema mucho más gordo de lo que conocemos hasta ahora".