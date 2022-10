Lo que esconde el novio de la hija de Gerrard (y no quieren que sepas)

Lilly, de 18 años, se ha enamorado de Lee Byrne Lee Byrne es un joven de 23 años que es hijo de un posible alto mando del crimen organizado

The Sun, el periódico sensacionalista británico, ha puesto patas arriba la vida de Steven Gerrard, el mítico ex futbolista que era considerado por Diego Armando Maradona como Rey del Mundo. Y eso son palabras mayores. En este caso, el citado diario no ha publicado un artículo directamente vinculado con el ex jugador, sino con su hija, Lilly, de tan solo 18 años, y quien ha protagonizado una polémica al enamorarse del hijo de un presunto alto mando del crimen organizado.

Lilly ha comenzado a salir con Lee Byrne, un chico de 23 años que es hijo de un supuesto colaborador estrecho de uno de los nombres más importantes del crimen organizado en Reino Unido. The Sun asegura que la relación comenzó, como mínimo, en abril de 2022, y en verano se les pudo ver juntos en Ibiza disfrutando junto a varios amigos.

El periódico, para curarse en espanto y ante posibles demandas, asegura que esta relación no implica trapo sucio alguno, de ahí que aclare que a pesar de que Lilly y Lee sean novios, ninguno de ellos está involucrado en ninguna banda ni delito. Tampoco en los supuestos negocios turbios del padre de Lee, quien sería una de las manos derechas del empresario irlandés Daniel Kinahan. ¿Quién es él? Un nombre que ha sido noticia en más de una ocasión por estar vinculado a asesinatos, blanqueo de dinero y narcotráfico, todo ello en Reino Unido.