Escassi, tras los últimos rumores sobre su amante: "Ya no me apetece dar explicaciones"

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez terminaron su relación por una presunta infidelidad. Desde entonces, al jinete español no han parado de salirle amantes, hombres y mujeres. Tras la ruptura con la ex Miss España, salieron a relucir públicamente los testimonios de una chica trans que habría contratado el empresario.

Posteriormente, Escassi fue visto con la intérprete Hiba Abouk disfrutando de unas vacaciones. Ahora, el jinete ha sido relacionado con un popular actor español, del que no se ha revelado ningún nombre. No obstante, el colaborador Enrique del Pozo ha asegurado que los dos hombres han tenido varios encuentros mientras Escassi estaba aún con la modelo.

Después de este último escándalo, Álvaro Muñoz Escassi ha querido pronunciarse a través de una historia en Instagram. Desde su perfil, ha compartido un extracto literario que encaja con la situación que está viviendo en estos momentos. "Estoy un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni con nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias. Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo y mi paciencia, casi nula", comenzaba el escrito.

Seguidamente, dice: "Solo quiero estar bien, sentirme bien, hacer el bien. No pienso perder el tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi tiempo en lugares y personas que me valoren, que me aporten paz y luz a mi vida y que me llenen de tranquilidad", terminaba el texto.