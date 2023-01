Escándalo en "La isla de las tentaciones": Así se desestresaba Adrián tras una de las primeras fiestas

Uno de los participantes tuvo un íntimo momento en su habitación Las caras de las mujeres hablaron por sí mismas

"La isla de las tentaciones" es un formato que habla por sí mismo, generando una expectación brutal en cada edición y causando que los televidentes hagan 'trending topic' constantemente cada vez que el programa se estrena. De esta manera, es el 'reality' de mayor éxito de Mediaset en estos momentos y la parece que esta sexta edición va a llegar con muchísima fuerza.

No obstante, en uno de los adelantos de esta edición se ha podido ver el desafortunado momento de soledad de uno de sus participantes, que decidió "aliviarse" en la soledad de su cuarto después de pasar un momento subido de tono con otra de las concursantes. Así, las redes sociales han estallado en tres bandos claramente definidos.

Los primeros han sido los que han abogado por el partido de la risa. Simplemente se han dedicado a hacer memes relacionados con la cuestión. Un usuario hablaba de que se había hecho un "Vladimir" mientras otro sentenciaba con un "Pajote y a dormir".

Por otro lado, han estado los que han defendido que es un acto totalmente normal y que no tiene nada de malo eso que ha hecho ya que todo el mundo lo hace. Finalmente, en el último bando han estado los que defienden lo contrario, que eso no es normal y que no debería haberlo hecho.

En cualquier caso, la polémica está servida con este último acontecimiento, pero no es el único, ya que en el horizonte se empiezan a observar las primeras infidelidades.