Eros Ramazzotti presenta a su nueva novia, 25 años más joven

El cantante italiano ha confirmado su nueva pareja en redes sociales La joven tiene 34 años

El cantante italiano, Eros Ramazzotti, ha confirmado su nueva pareja en redes sociales. La joven se llama Dalila Gelsomino y tiene 34 años, 25 menos que el artista. La pareja paseaba junta el pasado mes de abril por la estación de Atocha, en Madrid, cuando empezaron a surgir los rumores sobre una posible relación.

"Solo puedo decirte que estoy en una etapa de mi vida llena de amor", asguraba el cantante en aquel momento. Ahora, ha confirmado esta relación a través de sus redes sociales, con unas románticas fotografías de ambos.

"No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconodio. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo", decía el italiano en su declaración de amor.

Por otro lado, la joven italiana también ha querido publicar una muestra de amor a su pareja en redes sociales. "Eres amable, humilde, loco, agradable... Con una nobleza que desarma. Tienes los pies en el suelo, aunque podría volar de un planeta a otro contigo, si quisiera. Para mí, ha sido un regalo acompañarte en tu gira 'Battito Infinito' y haber tenido la suerte de presenciar tanto arte. Eres grande, mi amor. Ahora, que venga el huracán", explicaba en su publicación, acompañando el texto con unas imágenes.