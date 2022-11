La entrada por sorpresa del Kun Agüero en el streaming de Ibai Llanos y Piqué

"Se fuma algo Piqué", bromeó el futbolista Algunos usuarios se percataron de la entrada del jugador en el chat de la entrevista

"¿Sabes lo que pasa? Que yo haría cambios radicales que la gente diría: 'esto no lo podemos hacer así, que es fútbol'. Pero yo haría... Tú te vas a la prórroga de un partido, y en la prórroga quieres cosas diferentes. Has empatado y... ¡En los globos! ¿Qué ocurre cuando hacemos el Globo de Oro? Pero en el fútbol no podemos cambiar porque es muy tradicional... ¡Hostia, pruébalo en competiciones de fútbol Sub-19, Sub-20!". Piqué, en su entrevista con Ibai Llanos, fue muy claro al respecto: hacen falta novedades en el fútbol profesional.

Pero su teoría fue más allá de lo imaginable: "llegas a la prórroga, eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido. Pues cada minuto de la prórroga vas sacando un jugador de cada equipo. ¡Es una barbaridad!". Incluso Ibai Llanos se sorprendió por esta posibilidad que pone sobre la mesa Gerard Piqué: "¿alguien le ve algún sentido a esta fumada?".Ander Cortés, en ese momento, responde al tuit del streamer vasco con una captura en la que aparece la intervención del Kun Agüero en ese preciso instante: "se fuma algo Piqué. Si quiere, juguemos arco a arco, ¡no te jode!".