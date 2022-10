"No entendía nada": ¿Por qué el viaje de Ibai Llanos a Nueva York fue surrealista?

El streamer vasco vio a dos chicas desnudas paseando por Nueva York Ibai se marchó a Estados Unidos el jueves pasado

Ibai Llanos se marchó el jueves pasado hasta Nueva York, ciudad en la que aprovechó para anunciar la llegada de su equipo de eSports a la LoL Esports (LEC). En este viaje, no estuvo solo: varios compañeros y amigos fueron junto al streamer vasco, viviendo experiencias que él mismo se ha encargado de relatar a sus millones de fans a través de Twitch.

Por ejemplo, a Ibai Llanos le costó acostumbrarse a Nueva York porque, al menos para él, "nada tiene sentido". "Solo tres minutos después de salir del hotel, ya me agobié porque todo el mundo pita, la gente conduce mal, aunque está aceptado y los peatones cruzan en rojo", ha asegurado la celebridad.

Aunque esta no fue la escena que más le extrañó: "he sido testigo de una de las secuencias más raras que he visto en mi vida (...). Dos chicas completamente desnudas, con las tetas pintadas, paseando por Nueva York y saludando a la gente, yo no entendía nada". Tampoco se acostumbró a la gente que le ofrecía droga por la calle, a menos de cinco metros de distancia de la venta de entradas de El Rey León: "me ofrecieron ir al Club de la Comedia, y un poco después, a un club de striptease".