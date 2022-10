Encuentran el verdadero motivo por el que Wanda Nara pidió el divorcio a Icardi

Hace apenas dos semanas Wanda Nara anunció su segunda ruptura con Icardi Se han especulado mucho, pero los medios parecen haber encontrado el motivo real

Hace unas dos semanas, Wanda Nara sorprendía a todo su entorno y a los medios de comunicación al anunciar su segunda separación de Mauro Icardi. La argentina no quiso dar entonces ninguna explicación de por qué había tomado esta decisión, pero eso no quiere decir que no exista. Los medios de comunicación aseguraron entonces que el conocido ‘Wandagate’ aún era una parte importante entre ambos.

No obstante, parece que esto no tiene nada que ver. O así lo ha contado el periodista argentino Ángel de Brito. Este ha contado que el motivo principal habría sido que la empresaria no se siente ya en sintonía con el futbolista. Una razón más espiritual y de actitud. “Wanda dice que se separó de Icardi por un crecimiento personal, que se dio cuenta que no va más con él” ha explicado Ángel de Brito.

Así mismo, el mismo periodista ha informado que Mauro se habría ausentado en el último partido para viajar Argentina, donde se encuentra la que ahora parece ser su expareja. Wanda no lo dejó a entrar cuando el futbolista se presentó por sorpresa en el apartamento, según cuenta el presentador de ‘Los Ángeles de la mañana’.