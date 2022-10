Encuentran besándose a Emily Ratajkowski con un hombre... ¿Es Brad Pitt?

La modelo vuelve a estar en el foco mediático al disfrutar de su soltería No se sabe nada del desconocido hombre con el que sale besándose

Parece que Emily Ratajkowski está disfrutando de su soltería tratando de conocer a nuevas personas a las que abrir su corazón. No lo pasó nada bien después de descubrir que su pareja le había sido infiel en múltiples ocasiones. No obstante, la supermodelo parece estar dispuesta a rehacer su vida y olvidar aquella mala experiencia, por lo que ha sido hallada besando a un hombre misterioso en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con unas fotografías en exclusiva que ha obtenido el DailyMail, la joven de 31 años parece realmente encantada de haber conocido a un nuevo hombre que ya os adelantamos que no es Brad Pitt. Así, los rumores de su unión con el mítico actor parecen disiparse.

No se saben muchos más datos sobre la unión entre ambos y si realmente van en serio, pero en unas declaraciones de Ratajkowsky, aseguraba que: "Estoy de nuevo soltera, la primera vez en toda mi vida y me siento como si estuviera disfrutando de mi libertad de no estar super preocupada de como se me percibe", aseguraba. Por ello, parece estar tratando de disfrutar y explotar su soltería al máximo.