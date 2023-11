¿Dónde se encontraba Pilar Rubio mientras Sergio Ramos estaba en los Latin Grammy de Sevilla?

El futbolista le mandó un beso en la alfombra roja

Los Latin Grammy 2023 se convirtieron anoche en un escaparate para cientos de celebridades, tanto del mundo de la música como ajenas a la industria, con invitados tan importantes como Sergio Ramos.

Sin embargo, en el caso del andaluz, llamó mucho la atención comprobar que Pilar Rubio, su mujer y la persona que le suele acompañar en estos eventos, no estaba a su lado. ¿Dónde estaba la colaboradora de 'El Hormiguero'?

La ausencia de Pilar Rubio no pasó desapercibida para nadie. Tampoco para Elena S. Sánchez, presentadora de RTVE que se percató de que la mujer de Sergio Ramos no estaba en la gala cuando Sergio Ramos llegó solo: "Le mandamos un beso a Pilar que no ha podido venir", algo que el futbolista completó con un: "Así es, un besito muy grande cariño".

En lugar de estar acompañado por su mujer, el andaluz acudió a los Latin Grammy 2023 con su hermana Mirian. Pilar Rubio se ausentó de la cita por causas desconocidas, pero no parece que exista ningún tipo de crisis en la pareja.

La familia al completo celebró el cumpleaños de su hijo Marco en la casa que tienen en Sevilla, sin problemas: "Nuestro Marquito ha cumplido 8 años. Estamos muy orgullosos de ti. De verte crecer, reír y aprender. Y de que siempre seas único, con esa ternura que nos da la vida. ¡Muchas felicidades, hijo! ¡Te queremos con locura!", escribió entonces.