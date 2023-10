Empeora el estado de salud de Bruce Willis: "Ya no es capaz de comunicarse"

El actor se retiró del mundo del cine en marzo del 2022 El intérprete padece de demencia frontotemporal

Bruce Willis se retiró del mundo del cine en marzo del 2022 por padecer afasia, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de este año, Rummer Willis, la hija del actor, comunicó a sus seguidores que los médicos habían dado con el diagnóstico definitivo: "Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal".

Hace unos meses, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, publicó unos stories en su cuenta de Instagram en los que no dio buenas noticias, ya que confesó que la situación es cada vez más difícil: "Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas (…) Es una enfermedad cruel y no existen tratamientos".

Ahora, Glenn Gordon Caron, amigo del intérprete, ha explicado que en una entrevista a 'The New York Post', que el estado de salud de Bruce "ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente".

El director y guionista ha asegurado que "sigue siendo Bruce", pero que ya no tiene tanta alegría de vivir: "Mi sensación es que en los primeros uno o tres minutos sabe quién soy. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí... pero la alegría de vivir ha desaparecido".

Además, ha comentado que ha perdido muchas habilidades lingüísticas: "No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, quería que nadie lo supiera y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. No hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Realmente es un tipo increíble".