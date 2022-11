Emily Ratajkowski se sincera sobre sus hábitos alimenticios: "desde que no me salto una comida soy feliz"

La modelo parece estar más contenta desde que no lleva una dieta tan estricta Sus actuales hábitos alimenticios se han convertido en algo esencial para su vida

Emily Ratajkowski ha vuelto al centro mediático después de haber roto con su pareja. Desde entonces se ha rumoreado que ha tenido varias nuevas parejas, pero ella asegura estar centrándose en ella misma y en su familia. Aun así, ha comenzado a dar detalles cada vez más habituales sobre su vida, como su bisexualidad, o los motivos por los que mantenía una relación tóxica y le fueron infiel durante su matrimonio.

En esta ocasión ha lanzado un más que necesario mensaje sobre la alimentación. Durante mucho tiempo se han lanzado peligrosas campañas sobre lo importante que es mantener la línea en lugar de una alimentación saludable.

De hecho, la propia Ratajkowski ha confesado que se saltaba comidas con tal de aguantar la línea y que la ingesta de calorías estuviera por debajo de las que gasta en el día a día. Sin embargo, parece que eso se ha acabado para siempre, ya que su ligerísimo aumento de peso se debe en buena medida a que está disfrutando más de la comida.

Eso no significa que no coma sano, ya que Ratajkowski asegura que así es de acuerdo con Page Six. Sin embargo, se ha acabado el saltarse comidas peligrosamente para no engordar. Su objetivo ahora es vivir feliz, y asegura que aumentar un poco de peso no le cambia la vida, pero comer lo que le gusta sí que le pone muy feliz.