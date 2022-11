Emily Ratajkowski responde a un mensaje sobre su supuesto noviazgo con Pete Davidson

Ambos suenan fuerte para una relación estable después de un periodo de soltería La supermodelo aseguró estar disfrutando de su soltería hace unas semanas

Después de que Pete Davidson y Emily Ratajkowski hayan dado que hablar sobre un supuesto romance en el que ambos se estarían "gustando mucho" han surgido nuevos indicativos de que se están viendo recientemente. Una de estas muestras es que la actriz Dionne Warwick dijo recientemente en Twitter "Me pido ser la siguiente en tener una cita con Pete Davidson", a lo que Emily Ratajkowski dio like, como una curiosa señal de que no tiene problemas en admitir que estarían citándose.

Por otro lado, una fuente cercana a Ratajkowski explicaba a E! News que se han citado en varias ocasiones, y que la cosa marcha realmente porque ambos se conocen desde hace años y parece que su soltería ha sido aprovechada para conocerse un poco más. Además, de acuerdo con Hollywood Life, Ratajkowski estaría encantada con el desparpajo y la gracia que tiene Davidson. Mientras tanto, el neoyorkino estaría encantado con la inteligencia de la supermodelo.

Pete acaba de romper con Kim Kardashian debido a la distancia que tenían ambos al vivir cada uno en una punta del país. Por su parte, 'Emrata' rompió con su pareja, Sebastian Bear-McClard, quien le fue infiel y con quien comparte un hijo en común de veinte meses llamado Sylvester.