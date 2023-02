ElXokas, otra vez en el centro de la polémica: "La mayoría de gordos son unos putos vagos"

Las declaraciones de ElXokas vuelven a arder en las redes sociales El gallego, afincado en Madrid, siempre suele estar en el centro de la polémica

ElXokas siempre es una figura polémica. Es una de sus tácticas para estar siempre en el candelero desde que saltara a la fama cargando contra las personas que "jugaban para divertirse" de los que aseguraba que eran unos "perdedores". Años han pasado, y uno de los streamers más seguidos de España ha lanzado diversas polémicas, en esta ocasión ha insultado a las personas que tienen sobrepeso ya que considera que son demasiado vagas para cambiar su vida.

Como recientemente había cargado contra las personas con sobrepeso, un usuario le había dicho que no era justo lo que estaba haciendo ya que muchas personas no eligen tener ese físico sino que forma parte de sus características físicas.

“Da igual, la mayor parte de la gente que está gorda sí puede adelgazar. Tu take sí que es una mierda. Que una persona que tenga un problema y no pueda adelgazar es un caso concreto, pero la mayor parte de la gente que está gorda puede adelgazar y no lo hace porque es una puta vaga. ¡Qué coño estás diciendo” explicaba el streamer.

Esto rápidamente se ha extrapolado a las redes sociales dónde ha sido muy criticado. Muchos usuarios también le han recordado que él congela la basura con tal de no sacarla a la calle porque le da pereza y que siempre consume comida rápida para no cocinar.