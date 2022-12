Elon Musk ya no es el hombre más rico del planeta y este auténtico desconocido es su sustituto

Se trata del director general de Louis Vuitton Es un hombre que siempre ha mantenido un perfil bajo y realmente discreto

En los últimos tiempos no es que le esté yendo especialmente bien a Elon Musk. El "radical de la libertad de expresión" se ha convertido en una figura realmente opaca y que se encuentra en el candelero de la población mundial debido a sus declaraciones controvertidas y a una gestión errática de Twitter que está generando tal controversia que ha hecho que las empresas anunciantes huyan de la red social.

Para sufragar sus deudas está vendiendo activamente acciones de Tesla, de hecho ha vendido 3000 millones de acciones. Lo que no ha evitado que ya no sea el hombre más rico del mundo. Así, ha perdido un puesto del que lleva un tiempo presumiendo y con el que se presentó el pasado domingo ante la audiencia del "The Dave Chapelle Show". Como las acciones de Tesla y de otras empresas de Musk no paran de caer, todo apunta a que seguirá bajando puestos en el escalafón de las personas más ricas del mundo.

¿Quién es el hombre más rico del mundo ahora? Pues un desconocido ya que mantiene un perfil bajo y suele estar lejos de los focos. Se trata ni más ni menos que de Bernard Arnault, el director general de Louis Vuitton, una de las empresas más grandes en lo que se refiere a productos de lujo en todo el mundo.