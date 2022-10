Elon Musk entra con un lavamanos a las oficinas de Twitter

También ha cambiado su biografía de Twitter Finalmente parece que terminará de comprar la red social

Elon Musk ha hecho una entrada ciertamente extraña a la sede de Twitter. El hombre más rico del planeta está cerca de cumplir con la compra de la red social del pájaro azul, algo que lleva cerca de nueve meses generando una gran polémica debido a que durante bastante tiempo decidió echarse atrás en el proceso. Algo que ha causado que acabe en los tribunales con los inversores de la compañía.

Ahora, ha entrado a la sede de Twitter llevando un lavamanos encima, algo que ha desconcertado a buena parte de los usuarios de la red social. Además, también ha cambiado su biografía de la red social por "Jefe de Twit".

Algunos usuarios celebran la llegada de Elon Musk a la red social considerando que "favorecerá la libertad de expresión". Mientras tanto, la gran mayoría permanece expectante tras las graves polémicas que ha generado en la red social. Se trata de una figura que genera odio y admiración a partes iguales y muchos temen que sus excesos se vean aplicados a Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7