Elena Furiase, harta de que le mencionen cada 1 de abril por su 'abril-cerral'

"No me lo mandéis, me sé el chiste porque lo hice yo, bueno, lo viví yo" Como cada comienzo de abril, Elena Furiase se ve sobrepasada por las menciones

Era de esperar: como cada mes de abril desde 2009, Elena Furiase se hace viral por el momentazo que protagonizó en el ya extinto Password, un concurso de Cuatro presentado por Luján Argüelles en el que la actriz participó con una adolescente en una entrega especial. ¿Qué ocurrió? La joven pensó que la intérprete decía 'abrir' y no 'abril', por lo que su respuesta (una palabra relacionada) fue 'cerrar' y no 'mayo.

Pero esto no parece que le siente muy bien a Elena Furiase, no tanto por la broma ni porque su vídeo se haga viral, sino por las miles de menciones que recibe hoy en redes sociales: "Igual que 'Winter is coming', os digo que 'Abril is coming', lo sé. Soy más consciente que nadie y ya me estáis empezando a enviar mensajitos".

Lo explicó en una stories de Instagram, añadiendo que ella conoce a la perfección cuál es el chiste: "lo sé, lo conozco, lo hice yo. Bueno, no lo hice, lo viví. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado trece años, soy consciente de ello", matizó bastante seria Elena Furiase. Tampoco querría recibir mensajes por Whatsapp de amigos y conocidos porque solo quiere tener un comienzo de abril muy feliz.