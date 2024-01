El duro relato de Karina y los problemas económicos por los que ha atravesado

Karina ha sido una de las grandes protagonistas de GH VIP 8, programa que terminó abandonando al poco de empezar y pese a ser la gran favorita por el público para alzarse con el triunfo.

Este proyecto, unido a la obra de teatro Yo soy Karina que la devuelve a los escenarios tras 4 décadas, han permitido a la cantante y representante española en Eurovision respirar tranquila, pero tal y cómo ha reconicido a la prensa, su vida no ha sido fácil, sobre todo en el plano econímico.

En una entrevista concedida a El Mundo, Karina, de 77 años, asegura haber vivido épocas complicadas en lo relativo a la profesión. Algo que le ha obligado a pasar apuros para llegar a final de mes: "me han llegado a cortar la luz y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, esto es algo que se ha solucionado".

La cantante confirma estar ahora mucho mejor que en el pasado, pero ha querido denunciar públicamente la situación que atraviesan algunas personas jubiladas como ella: "llevo diez años más o menos jubilada y he tenido que hacer cosas porque la jubilación es muy cortita"; expresa en referencia a la pensión que se la ha quedado tras estar décadas encima de los escenarios.

Al menos Karina dice estar muy ocupada en su nuevo proyecto, la obra de teatro Yo soy Karina, y esos problemas económicas pertenecen ya al pasado. Sin embargo, quiere dejar claro que ha vivido momentos muy complejos, también en lo profesional: "un productor me dijo: 'me hubiera gustado tocarte las tetas', y yo le dije: 'mire usted, no me interesa usted para nada'. Me fui de su despacho y me dijo: 'a mí nadie me da la espalda'. Digo: 'yo sí'. Me fui y cerré la puerta con un pequeño portazo".