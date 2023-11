Las duras palabras de Luis del Olmo tras sufrir un accidente doméstico

El locutor de radio asegura en Espejo Público que "nadie" podía levantarle

Luis del Olmo, el veterano locutor de radio, sufrió un accidente doméstico que le impidió recoger la Antena de Oro que le iba a ser concedida en el Gran Casino de Aranjuez. El periodista, tal y cómo él mismo relata ahora en Espejo Público, padeció un percance en la bañera que provocó su ingreso de urgencia en el hospital.

Ahora, ya se recupera de este pequeño susto en casa, desde donde ha conectado con el matinal de Antena 3 para hablar de su proceso de recuperación.

"Aún no sé cómo me resbalé, no me lo preguntes... Pero me di cuenta cuando estaba del suelo", confiesa Luis del Olmo. A pesar de estar acompañado por su mujer, ella no pudo levantarle por lo que pidió ayuda a una vecina. La única solución que funcionó fue llamar "al portero que tenemos en el edificio que tiene 25 años, que está bastante fuerte y me levantó como un resorte".

En el hospital le dijeron que pese al accidente, se encontraba en buen estado: "después de mirar con los médicos, todos me han dicho que estoy como un chaval de 40 años. Me habéis pillado en casa, pero ahora voy a caminar. Todos los días camino 3 o 4 kilómetros".

Eso sí, ha bromeado con la situación y ha lanzado un consejo a todos los espectadores: "cuidado con las duchas porque son muy bonitas, pero son muy peligrosas y no lo cuentas".