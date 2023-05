Las duras declaraciones de Sara Brasal tras su paso por 'Los Serrano': "Yo venía de sufrir bullying en el colegio..."

La actriz hizo el papel de Yoli, la amiga de Teté Ahora, la intérprete tiene 31 años, y se ha sincerado sobre el rodaje de la serie

'Los Serrano' fue todo un éxito y se convirtió en historia de la televisión. La serie emitió ocho temporadas y 174 capítulos. El pasado sábado 22 de abril, la serie cumplió veinte años, y Mediaset celebró un reencuentro.

Sara Brasal interpretó a Yoli, la mejor amiga de Teté, aunque ha explicado a 'Socialité' que ella se había presentado para el papel que hizo Natalia Sánchez: "No fue fácil ser la amiga fea, yo había hecho el casting para Teté".

Además, ha explicado que cuando la cogieron para hacer de Yoli, la descripción ponía: "Yoli. Gorda, con gafas de culo de vaso, con brackets en los dientes", algo que no tenía claro si quería vivir con tan sólo 11 años.

La actriz, 20 años después de la emisión de la serie, se ha sincerado y ha declarado que no fue fácil aceptar el papel. "Yo venía de sufrir bullying en el colegio (…) Me dejaban sola y sin amigas... venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele...".

La madrileña tenía muchas dudas sobre aceptar el papel: "Era lo que me faltaba. No quería que la niña fea y gorda de la serie se trasladase a la vida real". Finalmente, gracias al apoyo de su madre y del equipo, Sara asumió el papel.

La intérprete ha comentado que desde el equipo le comentaban que le pondrían fea, pero que "era un personaje, que no era la realidad. De hecho me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa".

Ahora, Sara Brasal trabaja como ayudante de dirección: "He descubierto un nuevo mundo como ayudante de dirección, me estoy preparando para ello y lo cierto es que estoy muy feliz". La actriz ha explicado que no tenía intenciones de dedicarse a la interpretación, y que acabó en el casting de 'Los Serrano', acompañando a su hermana.