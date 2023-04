Las duras declaraciones de Joaquín Prat sobre el intento de suicidio de Ana Obregón

El colaborador ha sido tajante con su opinión sobre el fragmento de su libro que habla sobre el suceso Las confesiones de Obregón han sacudido a los lectores de El chico de las musarañas

Joaquín Prat es uno de los colaboradores más famosos de El Programa de Ana Rosa, donde expresa sus opiniones y pensamientos sobre celebridades y la actualidad. En esta ocasión, se ha viralizado su reacción a las recientes confesiones de Ana Obregón en El chico de las musarañas.

"Me parece que frivoliza con un tema tan serio que ya pasa todas las barreras", comenzaba diciendo Isabel Rábago, su compañera de profesión. Acto seguido continuaba, "con la fantasía que tiene esta señora en la cabeza, yo ya no me creo absolutamente nada de lo que escribe".

Ante esta intervención, Prat ha decidido unirse a la conversación: "No creo que ella se invente ningún episodio, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella". Así, dejaba claro que confía en sus palabras, pero ha buscado matizar, "otra cosa es cómo ella se aproxima a este asunto o escribe sobre él".

Esta afirmación ha causado bastante revuelo en el plató, llevando a Prat a aclarar su punto de vista: "Yo lo único que he dicho es que hay gente que ha perdido a seres queridos porque se han quitado la vida y no comparten las palabras que escribe Ana en el libro".

De esta forma tan tajante expresaba su opinión acerca de la forma de hablar de sus intentos de quitarse la vida de Ana Obregón. Dicho esto, ha querido zanjar la cuestión señalando que Obregón no debe estar en el mejor estado psicológico: "Cualquiera que haya perdido a un hijo, pide ayuda". Dicho esto, su forma de expresarse, ha sido muy polémica y ha generado controversia en las redes sociales.