La dura respuesta de Terelu Campos a Belén Rodríguez tras hablar de su madre

"Le hice llegar este mensaje", asegura Terelu Campos, con un rostro serio Belén Rodríguez ha hablado sobre el final de su amistad

Sálvame está triunfando cada tarde en Telecinco después de que se confirmarse su final. Es evidente que la audiencia quiere hacer todo lo posible para que Mediaset no se cargue uno de los programas más exitosos y queridos de la televisión, y por eso la audiencia no ha parado de subir desde el anuncio del final.

Ahora bien, mucho tiene que ver en esto las nuevas tramas que han surgido entre algunos colaboradores. Por ejemplo, Belén Rodríguez habló este pasado fin de semana del final de su amistad con Terelu Campos, y esta no ha dudado en responderle días después.

Todo comenzó con un enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Belén Rodríguez, quien dejó caer que no podía hablar del final de su amistad con Terelu y Carmen Borrego por cuestiones judiciales.

No parece que finalmente las haya demandado, eso sí: "no opinaré sobre nada porque no puedo, para hablar por estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo... Conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano, he recurrido a la justicia, la justicia me ampara y llevo seis meses callada, y estaré callada hasta que la justicia me deje hablar y hablaré donde tenga que hablar".

Terelu Campos, en respuesta a estas declaraciones, asegura que no está demandada por Belén Rodríguez; tampoco su hermana. Al menos, hasta donde ellas saben: "yo di una información que me dio este programa a mí, este programa me dice ‘quiero que sepas algo que ha ocurrido hoy’, yo no acuso". ¿Qué será lo que ha ocurrido entre este trío de amigas que parecía inseparable?