La dura crítica de Thalía a Shakira que nadie esperaba escuchar

La canción Monotonía, culpable de la crítica de Thalia a Shakira "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía"

Shakira está arrasando en la industria musical con Monotonía, canción con la que ha vuelto a lanzar más de un dardo envenenado a su ya ex marido Gerard Piqué. Es evidente que la frase "no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría" iba dirigida a su por aquel entonces pareja. El problema es que algunas personas no están de acuerdo con la actitud de la artista colombiana: Thalía, por ejemplo, ha sido muy crítica con ella.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer demasiado dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", aseguró Thalía según el testimonio de una tiktoker.

Eso sí, de ser ciertas estas palabras, Thalía pasa por alto que muchos artistas se inspiran en sus propias vivencias para escribir canciones como Monotonía. Por lo tanto, Shakira está en todo su derecho de publicar este tema, u otros como Te felicito, con claras reminiscencias a sus últimos meses con Gerard Piqué.