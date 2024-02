La dura confesión de Beth acerca de su participación en Operación Triunfo

Beth Rodergas, más conocida como simplemente Beth, fue una de las voces más conocidas de la segunda edición de Operación Triunfo. A pesar de no resultar la triunfadora, logró representar a España en Eurovision con su canción Dime, probablemente el mejor tema que jamás hemos enviado al festival.

Sin embargo, Beth ha concedido una entrevista al podcast Estirando el chicle en la que admite cómo se sintió en el programa y qué opina ahora acerca de su paso por el formato musical.

"Todo lo que nos pasó a los triunfitos, sobre todo de la primera y segunda edición, fue muy bestia. No te conoce nadie y de la noche a la mañana, te conoce toda España", explicó la cantante en esta charla con el podcast de la plataforma Podimo. Para ella al menos no fue fácil gestionar esta fama, y agradece que en aquella época no hubiera redes sociales.

Sin embargo, el momento más duro de esta entrevista llegó al admitir la razón por la que formó parte de OT 2: "a mí me fustigaba pensar que estaba solo ahí por las rastas, yo pensaba que me habían elegido porque era la 'alternativa' de la Academia (...). Una vez sales de ahí era en plan... Vale. Déjame hacer un disco alternativo. La respuesta era negativa (...). Era la 'alternativa', pero todos teníamos que hacer el mismo estilo de música".

Cuando su momento de fama terminó, Beth Rodergas se alejó del foco mediático y sigue viviendo de la música, aunque con un éxito limitado sobre todo a Catalunya.