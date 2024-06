Duki y Emilia contraerán matrimonio muy pronto: primeros detalles de la boda del año

Todo parece indicar que la historia de amor que surgió de forma inesperada entre Duki y Emilia Mernes escribirá un nuevo capítulo, probablemente el más importante de sus vidas hasta la fecha. La pareja, que se ha convertido en la envidia del mundo de la música argentina, es la protagonista de la información que el periodista Ángel de Brito ha compartido con todos sus seguidores en el formato 'Los Ángeles de la Mañana'. Una noticia que ha circulado por redes sociales como la pólvora y que ejemplifica el buen momento que vive el que muy pronto será el matrimonio de moda.

El citado comunicador explicaba, primero sin nombres, que iba a anunciar "un casamiento, de dos famosos, relación heterosexual". Todo hacía indicar que se trataban de Duki y Emilia porque de ella, dijo que "baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y una bomba". De él no dijo nada, pero los fans de ambos ya sabían la respuesta a la incógnita: "quienes se casan son Duko y Emilia. La fuente que me escribió me dijo que será en invierno, pero no sabemos si de 2023 o de 2024".

Ángel de Brito también confirma que la boda tendrá lugar, con casi total seguridad, en Argentina y no en España, país con el que ambos artistas mantienen excelentes relaciones musicales.

Eso sí, el traje de novio de Duki se habría adquirido en una tienda de Madrid aprovechando su viaje para el concierto que ofreció semanas atrás en el Estadio Santiago Bernabéu.