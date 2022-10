Drew Barrymore confiesa por qué no ha tenido sexo desde que se divorció hace seis años

La actriz asegura estar en un proceso de cuidarse a sí misma y a sus hijas Se separó hace seis años de Will Kopelman

Drew Barrymore se ha abierto una vez más en unas declaraciones sobre su vida sexual. De acuerdo con Hollywood Life, la actriz confiesa no haber tenido sexo desde que lo dejara con su pareja -Will Kopelman- en 2016. De esta manera, la actriz de 47 años ha revelado que no ha tenido sexo, no porque lo odie como muchos le acusan, sino que ha intentado cuidarse a sí misma y a sus hijas, Olive y Frankie de 10 y 8 años respectivamente.

La actriz de E.T. confiesa no haber tenido ninguna relación íntima desde su divorcio, pero que disfruta mucho de su autoexploración femenina, más allá de perseguir otras relaciones o sexo: "Tengo el honor y el placer de realmente trabajar en mí misma y aprender lo que es ser madre, de nuevo, algo que no tenía muy claro como hacerlo y he tenido muchas curvas en mi desarrollo personal".

Criar a sus hijas es una de sus principales motivaciones y está en un "lugar completamente diferente" en la vida que cuando busca una relación: "no soy ese tipo de persona que necesita sexo y tiene que ir por ahí a conocer gente. Estoy entregada profundamente a criar a mis pequeñas hijas y a mí misma.

Además, asegura que tiene una "Vida muy rica. Sin embargo, después de tener dos hijos y de separarme de su padre, me he vuelto cautelosa", por lo que también asegura que no quiere volver a enamorarse.