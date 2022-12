Drake apuesta esta increíble cifra de dinero a que Argentina vencerá a Francia en el Mundial de Qatar

Drake se ha jugado una auténtica fortuna a que la albiceleste se alza con el triunfo La final del Mundial de Qatar 2022 se celebrará hoy a las 16:00 horas (CET) entre Argentina y Francia

Drake es muy conocido por apostar a menudo en el mundo deportivo. De hecho, suele ser un hecho bastante famoso el ver cómo el mítico cantante se juega unas cantidades inenarrables de dinero y lo comparte alegremente en sus redes sociales. Esta vez ha vuelto a ocurrir, ya que el considerado como uno de los mejores raperos de la Historia se ha jugado un millón de dólares porque gana Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El historial del rapero no es el más certero, pero sí que es cierto que acostumbra a compartir sus triunfos o desgracias a través de las redes sociales, donde suele explicar a quién apuesta y por qué.

Argentina se batirá a Francia en la final del Mundial de Qatar esta tarde a las 16:00 (CET). Podría suponer la última oportunidad de Leo Messi de alzarse con uno de los pocos trofeos que se le resisten.

Drake has bet $1M on Argentina to win the World Cup final today…😳 pic.twitter.com/jS3ZSvpHTN