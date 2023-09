El doble de Boris Izaguirre es tan convincente que los restaurantes ni le cobran

Este usuario de TikTok ha revelado su asombroso parecido con el famoso

En el mundo de las redes sociales, siempre nos encontramos con sorpresas inesperadas, y esta vez, un usuario de TikTok ha compartido un fascinante parecido con el famoso presentador Boris Izaguirre. Este usuario, conocido como @drjesusabreu en la plataforma, publicó un video hilarante como respuesta a un seguidor que lo confundió con el reconocido presentador español.

En el video, el Dr. Jesús Abreu relata las situaciones cómicas e inusuales que ha vivido debido a su sorprendente parecido con Boris Izaguirre. Entre risas, menciona: "Peor si voy para España. En Madrid, ya en el avión, escuchas decir: '¿Lo viste?', porque siempre me confunden".

El parecido es tan extraordinario que ha llegado a extremos insospechados. Jesús bromea: "Gracias a ti, muchas veces los restaurantes no me quieren ni cobrar". El video ha desencadenado una avalancha de comentarios de usuarios de TikTok que no pueden evitar sorprenderse ante el impresionante parecido.

Este peculiar episodio demuestra cómo la similitud física entre personas puede dar lugar a situaciones cómicas y experiencias inusuales en la vida cotidiana, y cómo las redes sociales permiten que estas anécdotas lleguen a un público más amplio, generando diversión y asombro en la comunidad virtual.