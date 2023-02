El dineral que lleva ganado Shakira con sus canciones anti-Piqué

Shakira publica con Karol G un nuevo éxito: 'TQG' La colombiana ha sabido rentabilizar su desamor a lo grande

La venganza musical de la colombiana Shakira contra su expareja, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, además de un bombazo artístico, está resultando más que rentable. La última bomba ha sido 'TQG', en colaboración de Karol G.

Según cálculos de 'Activos' en base a las reproducciones de estas canciones en Spotify y YouTube y a lo que paga cada plataforma por cada visualización, estas nuevas creaciones ha producido hasta ahora más de 21 millones de euros en ingresos.

A fecha de hoy, 'BZRP Music Session #53' acumula la friolera de 350 millones de reproducciones solo en YouTube y Spotify. 'Monotonía' y 'Te felicito' no se quedan atrás con 206 millones y 477 millones respectivamente. Casi nada.

Spotify paga alrededor de 0,037 céntimos y YouTube 0,0069 céntimos por cada reproducción. Hay que tener en cuenta que la última canción de la artista se ha publicado hace menos de 24 horas y que está siendo una de las más escuchadas del día. Cada hora suma una o dos millones de reproducciones más, que podrían acelerarse de madrugada cuando el mercado americano empiece a despertar.

Karol G, con referencias a Anuel AA, y Shakira no han tenido piedad con sus exparejas: "Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", "Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río" o "Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía" son algunas de las lindezas que les han dedicado en este lanzamiento.

Las reacciones han sido muchas a lo largo de los meses, cantantes como Chenoa o Aitana, a futbolistas como Dybala, o como Antonela Roccuzzo, la pareja de Leo Messi, sin olvidar a políticos.

Hacienda en el punto de mira

La cantante también ha aprovechado sus últimas creaciones para hablar de otros escándalos protagonizados por ella misma. En una parte de la canción de Bizarrap llega a cantar: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda". Esta frase hace referencia al litigio de la cantante con el fisco, que le acusó de haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 al simular no vivir en España.

La defensa de la artista ha insistido en que Shakira no había vivido en España de forma estable hasta 2015 y por tanto no debía pagar aquí sus impuestos. A pesar de ello, la Fiscalía sostiene que la colombiana pasó en España 183 días o más, el requisito que fija la ley para que un ciudadanos sea considerado residente fiscal. Por ello, mediante este tesis, el ministerio público pide más de ocho años de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.