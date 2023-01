La verdad detrás de la relación entre Wanda Nara y L-Gante

La influencer niega todo tipo de relación con el cantante "Es súper amigo y tenemos una muy buena relación"

La vida de Wanda Nara ha dado un giro de 180 grados desde que se confirmase su ruptura definitiva con Mauro Icardi. Tras años de una relación sumida en continuos reproches y sospechas de infidelidad, la joven ha decidido emprender una nueva aventura en solitario.

El problema es que la prensa del corazón sigue con el foco situado sobre ella, llegando a relacionar a Wanda Nara con el cantante L-Gante simplemente por haber sido fotografiados en alguna que otra ocasión.

¿La solución a esta historia? Wanda Nara no ha tardado demasiado en desmentir que tenga cualquier tipo de relación amorosa con el artista: "nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación". De esta amistad surgió la colaboración de la influencer con L-Gante en uno de sus últimos videoclips, producción en la que ambos aparecen disfrutando de manera fogosa y seductora.

No obstante, Wanda Nara también ha aclarado que no se encuentra entre sus planes encontrar un nuevo amor: "por ahora, no me gustaría volver a enamorarme porque estoy bien. Estuve muchos años casada y ahora prefiero estar sola (...). Me involucran con cada uno que… Lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me relacionan con gente que podrían ser mis hijos", sentencia la joven en referencia al rumor de L-Gante.