Detienen al actor Gabriel Guevara por supuesta violencia sexual

Gabriel Guevara es un actor español conocido por sus papeles en la película 'Culpa mía' o en la serie 'Skam España'. Además es hijo de la actriz y vedette Marlène Mourreau, y el bailarín Michel Guevara.

Según ha publicado el medio italiano 'The Post Internazionale', el joven de 22 años no ha asistido al Festival de Cine tras ser detenido por violencia sexual en Venecia. 'Socialité' ha asegurado que había una orden internacional de arresto de Francia contra el chico, por lo que el supuesto delito lo habría cometido en el país galo.

El programa se ha puesto en contacto con Marlène, que ha alucinado con la noticia: "¡Ay, qué mentira! No ha pisado Francia desde que era pequeño, no he hablado con él esta semana".

La exvedette no ha dudado en salir en su defensa: "Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual".

De momento se desconoce más información. La última pista que se conoce de Gabriel Guevara es una storie de Instagram que publicó hace 19 horas en la que se ve a bordo de un barco.