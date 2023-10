Los detalles en los que se fija la Policía ahora que ha encontrado el cadáver de Álvaro Prieto

Manu Marlasca comenta las primeras impresiones de los agentes que han encontrado el cuerpo sin vida

Pese a los rumores que circulan por las redes sociales de un posible asesinato, los primeros indicios apuntan que la muerte de Álvaro Prieto, jugador del Córdoba C.F., no habría sido provocada. Así lo cuenta Manu Marlasca en el programa de radio Julia en la onda, espacio en el que ha compartido las primeras impresiones de los agentes que se han encontrado el cadáver del joven.

"La primera impresión es que no tiene una señal clara ni externa de haber sufrido una agresión, tampoco tenía heridas de arma blanca ni golpes", asegura el colaborador. También afirma que la goma entre los dos vagones tuvo que ser forzada de alguna forma para acceder al hueco que hay: "alguien ha tenido que forzar esa goma que une los vagones, esa estructura que hay por debajo para entrar ahí".

Por otro lado, Manu Marlasca explica que la zona en la que ha sido encontrado Álvaro Prieto es exactamente la misma en la que una testigo vio al joven la misma mañana de su desaparición: "es una zona en obras y es muy fácil acceder a las vías".

La pregunta ahora que muchos se hacen es cómo es posible que una testigo situara a Álvaro Prieto en este espacio de la estación de tren de Sevilla-Santa Justa y los agentes no lo hayan encontrado. De no haber sido por el hallazgo accidental de un reportero de Mañaneros, no sabemos cuándo hubiera terminado esta trágica historia.