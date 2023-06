Todos los detalles de la boda de David de Gea y Edurne

La pareja ha decidido dar un paso más en su relación El futbolista y la artista tienen una niña de dos años

Tanto Edurne como David De Gea se encuentran en una etapa muy feliz. La cantante ha formado parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', y el guardameta del Manchester United ha vivido una temporada apasionante. No solamente eso, y es que el portero ha recibido el 'Guante de Oro' por haber mantenido su portería a cero a lo largo de estos últimos diez meses.

La pareja lleva más de 12 años juntos, y hace dos años decidieron ampliar la familia con el nacimiento de su primera hija Yanay. Según informó el pasado miércoles Laura Fa a 'Mamarazzis', Edurne y De Gea han dado un paso más en su relación y se darán el sí quiero este verano.

Según han informado varias fuentes, la artista y el guardameta se casarán en las Canteras de S'Hostal, uno de los lugares más destacados de Menorca. Está lleno de laberintos y jardines, en el que se encuentra todo tipo de arte y buenos paisajes.

El sitio escogido, además de ser una de las paradas obligatorias para los visitantes de la isla, también acoge bodas, rodajes de películas o sesiones de fotografía, entre otros.