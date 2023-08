Desvelan la verdadera causa de muerte del nieto de Robert de Niro

El joven de 19 años falleció el pasado 2 de julio "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida"

El pasado 2 de julio, Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro falleció a los 19 años de edad. Drena, la madre del joven hizo un comunicado a través de las redes sociales para anunciar la pérdida de su hijo.

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá", escribió en el comunicado.

Según ha explicado el medio 'TMZ', el joven falleció a causa de una combinación letal de drogas ilícitas, incluido el fentanilo. El médico forense jefe de Nueva York explicó que Leandro murió a causa de una sobredosis accidental tras los efectos tóxicos del fentanilo, el bromazolam, el alprazolam, el 7-aminoclonazepam, la ketamina y la cocaína.

La polícia encontró una bolsa de cocaína, una pajilla con residuos, dos pastillas azules y siete tabletas rectangulares que podría ser Xanax. Los agentes creen que Leandro compró pastillas de oxicodona falsas mezcladas con fentanilo. La mujer que supuestamente vendió las drogas al joven ha sido arrestada y podría enfrentarse a 20 años en prisión.

Tras la muerte del nieto del actor, Drena escribió en las redes sociales asegurando que "alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aun así se las vendieron".