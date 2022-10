Se desvela la identidad de la mujer con la que tuvo una cita Kanye West

Se trata de Juliana Nalú, de 24 años de edad Parece que el artista, inmerso en un posible brote psicótico, estaría viéndose con esta joven actriz

El rapero Kanye West, actualmente conocido solo como 'Ye' tras su cambio de nombre en el registro legal no está pasando su mejor momento mentalmente. El artista padece trastorno límite de la personalidad, y según algunas fuentes cercanas en declaraciones al medio PageSix, estaría inmerso en una crisis de su dolencia mental.

En cualquier caso, 'Ye', está dando mucho que hablar. Primero por declararle la guerra abierta al 'Klan' Kardashian, las cuales están visiblemente enfadadas con él debido a varios ataques que ha lanzado recientemente al denunciar que no le dejan ver a sus hijas. No obstante, no es el único frente abierto, ya que ha sido expulsado de Twitter e Instagram por lanzar comentarios antisemitas.

Paralelamente, el astro musical parece haber encontrado a una persona muy interesante con la que estaría viéndose, de nuevo de acuerdo con Page Six. Hasta ahora, era una enigmática mujer de la que se sabía muy muy poco. Pero ahora se ha desvelado su identidad, ya que se trata de Juliana Nalú, de 24 años (Kanye tiene 42), algo que se ha podido comprobar gracias a su cuenta de Twitter, en la que ha compartido una foto con la gorra de West.

Así, finalmente parece que esta es la mujer que sería la nueva ilusión del rapero y en la que se estaría apoyando en un momento tan tenso en el que además va a iniciar su carrera a las elecciones presidenciales del partido republicano de los EE. UU.